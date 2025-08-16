السبت 16 أغسطس 2025
القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

القبض على صانعتَي
القبض على صانعتَي محتوى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صانعتَي محتوى فراولة وتفاحة تقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وذلك على خلفية بلاغات تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد خادشة للحياء وتخالف الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض على المتهمتين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس" وعدد من الأقراص المخدرة. وبمواجهتهما، أقرتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب اعترافهما بنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

السوشيال ميديا.. عينٌ تراقب ووسيلة سريعة لكشف الجرائم.. بلاغات رقمية تكشف وقائع مشاجرات وسرقات.. والداخلية تسطر ملحمة إلكترونية

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمتين للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

