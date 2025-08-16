القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صانعتَي محتوى فراولة وتفاحة تقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وذلك على خلفية بلاغات تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد خادشة للحياء وتخالف الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض على المتهمتين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس" وعدد من الأقراص المخدرة. وبمواجهتهما، أقرتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب اعترافهما بنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمتين للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

