النقض تقرر اليوم مصير المخرج عمر زهران بقضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، إلغاء قانون الإجراءات الجنائية، وفساد الاستدلال وكيدية الاتهام

تشهد محكمة النقض بعد قليل فصلا جديدا في واحدة من أكثر القضايا انتشارا، وهي نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران علي حكم حبسه سنة.

الإفراج الشرطي عن عمر زهران

كان عضو فريق دفاع المخرج عمر زهران، قد أكد في وقت سابق أنه تم الإفراج عن موكله "إفراجا شرطيا" في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار زوجة المخرج عمر زهران، بعد قضائه نصف مدة العقوبة، والتي بلغت ستة أشهر وثلاثة أيام، وهو ما وافق – بمحض المصادفة – يوم انعقاد جلسة الطعن بالنقض المقدمة من الهيئة.

وأفاد بأن هذا الإفراج ليس إخلاء سبيل، بل هو إجراء قانوني منظم يخضع لشروط الإفراج الشرطي المنصوص عليها في القانون، أما النصف الآخر من العقوبة، فسيقضيه المتهم تحت المراقبة الشرطية، والتي تقتضي حضوره لقسم الشرطة التابع له، وهو قسم الجيزة في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، في الفترة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وفقا لما تراه السلطات المختصة مناسبا لتنفيذ هذا التدبير الاحترازي.

وأكد عضو هيئة الدفاع أن هذا الإفراج لا يعد انتهاء للإجراءات القانونية، بل هو مرحلة من مراحل تنفيذ العقوبة وفقا لما يتيحه القانون.

دفاع مرتضى منصور: الطعن يستند إلى القصور والتناقض

وخلال جلسة الطعن الماضية التي نظرتها محكمة النقض، دفع المستشار مرتضى منصور، محامي المخرج عمر زهران، بوجود قصور في الحكم المطعون عليه، مشيرا إلى مخالفته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ووجود فساد في الاستدلال و"عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام".

كما أشار إلى تناقض أقوال المبلغة شاليمار شربتلي، وغياب الأدلة القطعية التي تثبت تورط موكله في الجريمة

من أين بدأت القصة؟

بدأت فصول القضية في نهاية 2023، عندما تقدمت شاليمار ببلاغ تتهم فيه عمر زهران بسرقة مجوهرات من منزلها.

وضبطت الأجهزة الأمنية، حقيبة بها المجوهرات في حوزته، لكنه صرّح بأنها كانت هدية شخصية منها في إطار علاقة صداقة وطيدة جمعت بينهما.

القضاء المصري تحرك سريعًا، وفي أول حكم صدر بحبسه سنتين مع الشغل، لكن فريق الدفاع بقيادة المستشار مرتضى منصور قدم استئنافًا، وتم تخفيف العقوبة إلى سنة واحدة فقط في يناير 2025.

خلف الكواليس.. دفاع شرس ومواقف متضاربة

مرتضى منصور وصف الحكم بـ"الظالم"، مؤكدًا:غياب الأدلة القطعية، وكيدية البلاغ، وتناقض روايات شاليمار، وفساد في الاستدلال القانوني.

الشارع الفني والإعلامي

ما إن أُعلن خبر الإفراج الشرطي، حتى تفاعل الوسط الفني والإعلامي بشكل كبير، فمن جانبها عبرت الإعلامية بسمة وهبة عن فرحتها الكبيرة بالإفراج، ونشرت فيديو، وهي تسجد لله شكرًا، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا.

ووصف عدد من الفنانين والمثقفين، القضية بأنها ضريبة شهرة، وأن زهران سيخرج من هذه المحنة أقوى من ذي قبل.

خبير قانوني يكشف ماذا يحدث الفترة المقبلة بشأن زهران

وكشف خبير قانونى، مصير عمر زهران فى ضوء التطورات الأخيرة، موضحًا أن زهران الآن تحت المراقبة الشرطية لحين انتهاء العام القانوني للعقوبة، والطعن أمام النقض في 18 يونيو هو الفيصل النهائي.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه في حال قبول الطعن، قد تُلغى الإدانة بالكامل، ويتم إعادة محاكمته أو تبرئته نهائيًا، أما فى حال رفضه، سيُكمل العقوبة تحت المراقبة حتى يناير 2026.

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