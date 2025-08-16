السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع جهود إطفاء حريق مخزن ببولاق أبو العلا

حريق بولاق، فيتو
حريق بولاق، فيتو
يتابع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن خردة بدرب الشيخ فراج بحى بولاق ابو العلا.

 

إخلاء سكان عقار مجاور لموقع حريق مخزن مواسير بلاستيك فى بولاق أبو العلا

نشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك فى بولاق أبو العلا

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خردة بالدور الأول وامتد إلى الدور الثانى بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بحى بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد  ٥ سيارات.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

