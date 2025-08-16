الأمن يكشف ملابسات واقعة مطاردة والتعدي على أسرة بالشرقية وضبط الجناة

السبت 16 أغسطس 2025
 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو أظهرت قيام قائدي سيارتين "ربع نقل" و"ميكروباص" بمطاردة سيارة "ملاكي" والاصطدام بها عمدًا والتعدي على قائدها وأسرته بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، فقد أسفرت الفحوصات عن التالي:

 وتلقى مركز شرطة بلبيس بلاغًا من إحدى السيدات ونجلها (قائد السيارة الملاكي) بتضررهما من قائدي سيارتين "ربع نقل وميكروباص"، حيث قاموا بمعاكستهما والتعدي عليهما بالألفاظ، والاصطدام عمدًا بسيارتهما محدثين تلفيات بها أثناء سيرهما بدائرة المركز.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وهما (سائقان – برفقة أحدهما عاملان)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الجريدة الرسمية
