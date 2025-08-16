السوشيال ميديا.. عينٌ تراقب ووسيلة سريعة لكشف الجرائم.. بلاغات رقمية تكشف وقائع مشاجرات وسرقات.. والداخلية تسطر ملحمة إلكترونية

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعى مجرد منصات للتسلية أو تبادل الأخبار، بل تحولت فى الفترة الأخيرة إلى واحدة من أهم أدوات الرصد والردع الأمني، بعدما ساهمت بشكل مباشر فى كشف العديد من الجرائم والوقائع المختلفة، بداية من المشاجرات وأعمال العنف، مرورًا بجرائم السرقات، وصولًا إلى القضايا الأخلاقية والجنائية.

وزارة الداخلية تتفاعل مع النشر

وزارة الداخلية أدركت مبكرًا خطورة التأثير الرقمى، ففعّلت آليات الاستجابة الفورية لما يُنشر عبر السوشيال ميديا، سواء من خلال رصد البلاغات عبر غرفة المتابعة أو تفاعل المواطنين بالإبلاغ، وهو ما ظهر جليًا فى وقائع عدة، كان آخرها مشاجرات تم تداولها فى مقاطع فيديو على مواقع التواصل، تحركت القوات على الفور للتعامل معها وضبط أطرافها.

جرائم تم كشفها عبر السوشيال ميديا

مشاجرات أكتوبر: تداول رواد التواصل مقطع فيديو لمشاجرة بين طرفين بالجيزة، تحركت الأجهزة الأمنية على الفور وضبطت 10 أشخاص والتوك توك المستخدم.

تعدى سائق توك توك على صاحب ورشة بالسلام: انتشر فيديو عبر "فيسبوك" يوثق لحظة اعتداء سائق على صاحب ورشة، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة الأمن بالقاهرة انتهى بالقبض على المتهم.

لص يهدد بسيف فى الشارع: مقطع آخر رصده المواطنون يظهر لصًا يشهر "سيفًا" فى وجه شاب حاول منعه من السرقة بالقاهرة، فتم تحديد هويته وضبطه.

مقاطع خادشة للحياء: بعض الوقائع الأخلاقية رُصدت أيضًا، حيث ألقت الداخلية القبض على سيدات وراقصات نشرن محتوى خادش للحياء عبر السوشيال ميديا.

المواطن شريك أساسى فى الأمن

تحول المواطن العادى من مجرد متابع إلى شريك فعّال فى تحقيق الأمن، من خلال تصوير أو مشاركة معلومة أو فيديو، لتصبح السوشيال ميديا حلقة وصل بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ووسيلة ردع نفسى تجعل المخالف يفكر ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة.

مشاجرة بأكتوبر

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ يضم 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، دون وقوع إصابات.

كما تبين أن الواقعة بدأت إثر اصطدام أحد أفراد الطرف الأول بأحد أفراد الطرف الثانى أثناء قيادته مركبة "توك توك"، مما تسبب في تدخل باقي الأطراف ووقوع المشاجرة.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وضبط مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واقعة مطاردة والتعدي على أسرة بالشرقية

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو أظهرت قيام قائدي سيارتين "ربع نقل" و"ميكروباص" بمطاردة سيارة "ملاكي" والاصطدام بها عمدًا والتعدي على قائدها وأسرته بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكان مركز شرطة تلقى بلبيس بلاغًا من إحدى السيدات ونجلها (قائد السيارة الملاكي) بتضررهما من قائدي سيارتين "ربع نقل وميكروباص"، حيث قاموا بمعاكستهما والتعدي عليهما بالألفاظ، والاصطدام عمدًا بسيارتهما محدثين تلفيات بها أثناء سيرهما بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وهما (سائقان – برفقة أحدهما عاملان)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يروجان المخدرات على دراجة نارية بالجيزة

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين عاطلين – أحدهما له معلومات جنائية – مقيمين بالجيزة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر قيامهما بترويج المخدرات أثناء استقلالهما دراجة نارية.

وضُبط بحوزتهما كمية من مخدر الآيس، وفرد محلى، وسلاح أبيض، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

وعلى جانب آخر،وكانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهران بمقطع الفيديو.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.