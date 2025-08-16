السبت 16 أغسطس 2025
الأمن يحبط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية ويضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية أرضية خاصة بإحدى الشركات بدائرة مركز شرطة السادات، وضبط مرتكبي الواقعة أثناء تنفيذهم الجريمة.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وذلك أثناء قيامهم بأعمال حفر تمهيدًا لسرقة الكابلات، وعُثر بحوزتهم على سيارة ربع نقل، وبندقية خرطوش، إلى جانب 20 قطعة كابل نحاسي تزن نحو نصف طن، فضلًا عن الأدوات المستخدمة في الحفر.

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

السوشيال ميديا.. عينٌ تراقب ووسيلة سريعة لكشف الجرائم.. بلاغات رقمية تكشف وقائع مشاجرات وسرقات.. والداخلية تسطر ملحمة إلكترونية

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

