رصاص الأفراح يحول الاحتفالات إلى مأساة.. مصرع عامل في سوهاج.. مقتل طفلة بطلقة طائشة في بورسعيد.. وفاة شاب في دمياط.. ومطالبات بتشديد العقوبات

في حادثة مروعة شهدتها محافظة الجيزة، تم ضبط شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء احتفالًا بفوز أحد أقاربهما في انتخابات مجلس الشيوخ، مما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة، الذين اعترفوا بالفعل بإطلاق النار للاحتفال.. هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، لتسلط الضوء على ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح والمناسبات التي تكررت في السنوات الأخيرة، وهو ما يهدد الأمن المجتمعي ويتسبب في العديد من الضحايا الأبرياء.

ظاهرة إطلاق النار في الأفراح: خطورة وتأثيرات

إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والاحتفالات كان ولا يزال شائعًا في بعض المناطق المصرية، حيث يعتقد البعض أن هذا التصرف يعكس الفرح والتفاخر، لكن، الحقيقة أن هذه الممارسة تسببت في العديد من الحوادث المأساوية التي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين، سواء من المدعوين أو المارة.

وتنمو هذه الظاهرة نتيجة لعدة عوامل، منها العادات الاجتماعية والتقاليد القديمة التي تروج للاحتفال باستخدام الأسلحة النارية، دون النظر إلى المخاطر الحقيقية المترتبة عليها.

رصد لبعض الحالات

وأظهرت الحوادث التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة مدى خطورة هذه الممارسة ومنها:

في سوهاج، لقي عامل مصرعه واصيب آخرين جراء إطلاق النار في حفل زفاف.

وفي حادثة أخرى أصيب عدد من الأطفال نتيجة رصاص طائش أُطلق أثناء الاحتفالات.

وفي بورسعيد لقيت طفلة في العاشرة من عمرها مصرعها بسبب طلق ناري طائش أثناء مشاهدة حفل زفاف من شرفتها.

وفي دمياط توفي شاب نتيجة لإطلاق النار أثناء حفل زفاف، ما جعل الأمن يعيد النظر في ضرورة تشديد العقوبات تجاه هذه الممارسات.

العقوبات القانونية لإطلاق النار في الأفراح والمناسبات

إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات يعد جريمة قانونية، ويخضع لمجموعة من العقوبات الصارمة وفقًا للقانون المصري:

من يطلق أعيرة نارية داخل المدن أو القرى (حتى ولو كان ذلك للاحتفال) يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري. لكن في حال تسببت الأعيرة النارية في إصابات أو أضرار، فإن العقوبة تتطور لتشمل السجن.

في حال تسببت الأعيرة النارية في إصابة أو عاهة مستديمة، يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تصل العقوبة إلى سنتين أو غرامة تتجاوز 200 جنيه أو إحدى العقوبتين.

في حال التسبب في وفاة شخص نتيجة إطلاق الأعيرة النارية، يعاقب الجاني بالسجن لمدة قد تمتد إلى سنتين أو غرامة مالية.

كما يمكن إلغاء تراخيص الأسلحة على الفور إذا ثبت استخدامها في مثل هذه الحوادث، فضلًا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي هذه الأفعال.

