السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ يضم 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، دون وقوع إصابات.

ضبط البلوجر «علاء الساحر» بتهمة احتجاز شخص وتعذيبه

ضبط متهم بالنصب زعم قدرته على تخصيص أراضٍ للمواطنين

وتبين أن الواقعة بدأت إثر اصطدام أحد أفراد الطرف الأول بأحد أفراد الطرف الثانى أثناء قيادته مركبة "توك توك"، مما تسبب في تدخل باقي الأطراف ووقوع المشاجرة.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وضبط مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة تداول مقطع فيديو قسم شرطة ثالث اكتوبر قسم شرطة ثالث مشاجرة بأكتوبر مقطع فيديو

مواد متعلقة

ضبط البلوجر «علاء الساحر» بتهمة احتجاز شخص وتعذيبه

سقوط القائم على إدارة صفحات لترويج المحررات الرسمية المزورة والنصب على راغبي السفر

ضبط متهم بالنصب زعم قدرته على تخصيص أراضٍ للمواطنين

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 7 ملايين جنيه

تحويلات مرورية بمحور 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل

الأمن يكشف ملابسات واقعة مطاردة والتعدي على أسرة بالشرقية وضبط الجناة

تحرير 1245 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة

حالة المرور اليوم، تعرف على حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads