ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 5 أشخاص، وطرف ثانٍ يضم 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، دون وقوع إصابات.

وتبين أن الواقعة بدأت إثر اصطدام أحد أفراد الطرف الأول بأحد أفراد الطرف الثانى أثناء قيادته مركبة "توك توك"، مما تسبب في تدخل باقي الأطراف ووقوع المشاجرة.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وضبط مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

