وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

توفى أحد مصابي حادث التسمم الغذائي الذي تعرضت له أسرة كاملة مكونة من عشرة أفراد في قرية هور التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، داخل مستشفى ملوي التخصصي.

وفاة أحد مصابي حادث التسمم الغذائي في قرية هور بالمنيا

وأكد مصدر طبي أن حالة التسعة الآخرين قد تحسنت، حيث غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

تسمم أسرة كاملة في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حالات تسمم غذائي في أسرة كاملة بالقرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين إصابة عشرة أشخاص من نفس الأسرة بالتسمم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

