السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

مستشفي ملوي التخصصي،
مستشفي ملوي التخصصي، فيتو

توفى أحد مصابي حادث التسمم الغذائي الذي تعرضت له أسرة كاملة مكونة من عشرة أفراد في قرية هور التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، داخل مستشفى ملوي التخصصي. 

 

وفاة أحد مصابي حادث التسمم الغذائي في قرية هور بالمنيا 

 وأكد مصدر طبي أن حالة التسعة الآخرين قد تحسنت، حيث غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة.  

 

تسمم أسرة كاملة في المنيا 

 وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حالات تسمم غذائي في أسرة كاملة بالقرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.   

وتبين إصابة عشرة أشخاص من نفس الأسرة بالتسمم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسمم غذائي في أسرة كاملة في المنيا تسمم أسرة كاملة في المنيا قرية هور بالمنيا حادث التسمم الغذائي في قرية هور بالمنيا حادث التسمم الغذائي التسمم الغذائي قرية هور التابعة لمركز ملوي حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

ضبط 320 مخالفة تموينية متنوعة في حملة مكبرة بالمنيا

بـ 520 ألف طن، المنيا تختتم موسم توريد القمح

10 أشخاص كلهم من أسرة واحدة، أسماء مصابي حادث التسمم في ملوي بالمنيا

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان شاب بعد غرقه في غرفة صرف صحي بمغاغة

النيابة تصرح بدفن جثمان شاب قتله بائع متجول في المنيا

بعد تعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، تعرف على السيرة الذاتية للواء محمد أنيس

لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

زراعة المنيا تبحث مع هيئة المعونة اليابانية تعزيز التعاون لدعم صغار المزارعين

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

وزير المالية: 4 مليارات جنيه تكلفة 160 ألف معلم لسد العجز و6.25 مليارا للتغذية المدرسية

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads