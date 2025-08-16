ضبط البلوجر «علاء الساحر» بتهمة احتجاز شخص وتعذيبه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط "صانع محتوى" علاء الساحر وآخرين لقيامهم باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بمدينة السويس والتعدي عليه بالضرب والسب، في واقعة تم تصويرها وتداولها على الإنترنت.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام "صانع محتوى" باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار والتعدي عليه بالضرب والسب.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، حيث تم تحديد وضبط القائمة على نشر المقاطع (صانعة محتوى)، وبمواجهتها أقرت بأنها نشرت المقاطع على حسابها الشخصي نكايةً في طليقها (صانع محتوى – له معلومات جنائية – مقيم بالقاهرة) مرتكب واقعة التعدي، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما، مؤكدة أنها تحصلت على الفيديوهات من هاتفه دون علمه.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طليقها (صانع المحتوى)، وكذلك القائم على تصوير المقاطع (له معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خلال شهر ديسمبر 2023.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا باصطحاب المجني عليه (صاحب معرض سيارات – له معلومات جنائية – مقيم بالجيزة) عنوةً من محل إقامته إلى شقة تحت الإنشاء بمدينة السويس، حيث اعتدوا عليه بسبب خلافات سابقة بينه وبين القائم على تصوير المقاطع.

وبمواجهة المجني عليه، أقر بواقعة التعدي لكنه نفى تقدمه بأي بلاغ في هذا الشأن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

