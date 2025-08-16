السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 متهمين بمحاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة سرقة كابلات نحاسية أرضية خاصة بإحدى الشركات بمدينة السادات بالمنوفية

 

محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، نجحت في إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية أرضية خاصة بإحدى الشركات بدائرة مركز شرطة السادات، وضبط مرتكبي الواقعة أثناء تنفيذهم الجريمة.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وذلك أثناء قيامهم بأعمال حفر تمهيدًا لسرقة الكابلات، وعُثر بحوزتهم على سيارة ربع نقل، وبندقية خرطوش، إلى جانب 20 قطعة كابل نحاسي تزن نحو نصف طن، فضلًا عن الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

