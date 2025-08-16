حبس 3 متهمين بمحاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة سرقة كابلات نحاسية أرضية خاصة بإحدى الشركات بمدينة السادات بالمنوفية

محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، نجحت في إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية أرضية خاصة بإحدى الشركات بدائرة مركز شرطة السادات، وضبط مرتكبي الواقعة أثناء تنفيذهم الجريمة.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وذلك أثناء قيامهم بأعمال حفر تمهيدًا لسرقة الكابلات، وعُثر بحوزتهم على سيارة ربع نقل، وبندقية خرطوش، إلى جانب 20 قطعة كابل نحاسي تزن نحو نصف طن، فضلًا عن الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.