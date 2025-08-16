السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس ممرضة بتهمة إشعال النار داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت جهات التحقيق حبس الممرضة المتهمة بإشعال النيران في غرفة العناية المركزة بـ مستشفى حلوان العام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تمثيلها الجريمة بمقر عملها.

 

اعترافات الممرضة المتهمة

 أدلت "شروق"، الممرضة المتهمة، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث بعد القبض عليها، حيث قالت: "مكنتش مخططة أولع النار في المستشفى، لكن بحب أشوف النار والحرائق وهي بتولع وخوف الناس، ودي متلازمة عندي". وأضافت: "مسكت الولاعة وعملت 4 حرائق بغرف مختلفة في مستشفى حلوان العام، أول حريق كان الساعة 12 وولعت في سرير مريض، وبعد الحريق الأول بساعة ولعت في غرفة التمريض وغرفة تانية، ثم رحت أشعلت النار في غرفة العناية المركزة".

وأشارت إلى أنه "ماليش خلافات مع حد، واللي عملته كان بسبب رغبة خاصة في إشعال الحرائق"، مؤكدة أنها تعاني من متلازمة البيرومانيا Pyromania.

 

تفاصيل الحريق والتحقيقات

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من حل لغز حريق غرفة العناية المركزة في مستشفى حلوان العام، والذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي. وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمة "شروق. ع. أ." أشعلت النار في عدة غرف بالمستشفى، بينما كانت تراقب حالة الرعب والهلع بين المرضى والعاملين.

وأوضحت التحريات أن 16 مريضًا تم إنقاذهم بمعجزة ونقلهم إلى مستشفيات أخرى. كما رجحت التحريات أن يكون سبب الحريق هو وجود خلافات بين المتهمة وزملائها ومرؤوسيها.

السيطرة على الحريق وتداعياته

شب الحريق في الطابق الثالث بقسم الرعاية المركزة في مستشفى حلوان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بشكل كامل، دون أن يُسجل أي حالات وفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفي حلوان مستشفى حلوان العام أمن القاهرة الحماية المدنية غرفة العناية المركزة

مواد متعلقة

رصاص الأفراح يحول الاحتفالات إلى مأساة.. مصرع عامل في سوهاج.. مقتل طفلة بطلقة طائشة في بورسعيد.. وفاة شاب في دمياط.. ومطالبات بتشديد العقوبات

تطورات جديدة في اتهام سائق حادث كوبري أكتوبر

إحالة عامل إلى المحاكمة بتهمة التعدي على سيدة بالبساتين

إجراء جديد ضد 3 متهمين ظهروا في مقطع متداول أثناء تعاطيهم المخدرات بالمعصرة

تجديد حبس البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة

النيابة تحقق مع سائق اصطدم بسيارات وحاول الهرب أعلى كوبري أكتوبر

تجديد حبس متهم بإتلاف سيارتين في البساتين بسبب خلاف على ركن مركبة

تفاصيل زيارة رئيس نادي قضاة مصر لمحكمة النقض

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

زغلول صيام يكتب: احموا الحكام ومحمد هاني ليس على رأسه ريشة.. وفلترة المراقبين ضرورة قبل أن تحدث كارثة

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads