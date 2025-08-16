حبس ممرضة بتهمة إشعال النار داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى حلوان

قررت جهات التحقيق حبس الممرضة المتهمة بإشعال النيران في غرفة العناية المركزة بـ مستشفى حلوان العام، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تمثيلها الجريمة بمقر عملها.

اعترافات الممرضة المتهمة

أدلت "شروق"، الممرضة المتهمة، باعترافات صادمة أمام رجال المباحث بعد القبض عليها، حيث قالت: "مكنتش مخططة أولع النار في المستشفى، لكن بحب أشوف النار والحرائق وهي بتولع وخوف الناس، ودي متلازمة عندي". وأضافت: "مسكت الولاعة وعملت 4 حرائق بغرف مختلفة في مستشفى حلوان العام، أول حريق كان الساعة 12 وولعت في سرير مريض، وبعد الحريق الأول بساعة ولعت في غرفة التمريض وغرفة تانية، ثم رحت أشعلت النار في غرفة العناية المركزة".

وأشارت إلى أنه "ماليش خلافات مع حد، واللي عملته كان بسبب رغبة خاصة في إشعال الحرائق"، مؤكدة أنها تعاني من متلازمة البيرومانيا Pyromania.

تفاصيل الحريق والتحقيقات

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من حل لغز حريق غرفة العناية المركزة في مستشفى حلوان العام، والذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي. وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمة "شروق. ع. أ." أشعلت النار في عدة غرف بالمستشفى، بينما كانت تراقب حالة الرعب والهلع بين المرضى والعاملين.

وأوضحت التحريات أن 16 مريضًا تم إنقاذهم بمعجزة ونقلهم إلى مستشفيات أخرى. كما رجحت التحريات أن يكون سبب الحريق هو وجود خلافات بين المتهمة وزملائها ومرؤوسيها.

السيطرة على الحريق وتداعياته

شب الحريق في الطابق الثالث بقسم الرعاية المركزة في مستشفى حلوان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بشكل كامل، دون أن يُسجل أي حالات وفاة.

