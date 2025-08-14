الخميس 14 أغسطس 2025
حوادث

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

ضبط شخص بالجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال المالي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدّم به أحد المواطنين، أفاد بتعرضه لعملية نصب من قبل شخص ادّعى بيع سيارة له، إلا أنه لم يوفِ بالتسليم واستولى على المبلغ المتفق عليه.

تحرير 867 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 32 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة المرور في القاهرة والجيزة، كثافة خانقة بهذه المحاور والميادين

وبتكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وهو تاجر سيارات – يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بالقاهرة، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

