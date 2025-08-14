ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال المالي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدّم به أحد المواطنين، أفاد بتعرضه لعملية نصب من قبل شخص ادّعى بيع سيارة له، إلا أنه لم يوفِ بالتسليم واستولى على المبلغ المتفق عليه.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وهو تاجر سيارات – يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بالقاهرة، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

