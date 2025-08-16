كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة بزعم تعرضه للتعذيب.

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

وأكد المصدر أن الواقعة الحقيقية تتمثل في أن المتوفى محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 6 أغسطس الجارى على ذمة قضية نصب، وأنه بتاريخ 13 أغسطس الجارى نشبت مشاجرة بينه وبين 3 نزلاء آخرين، اعتدوا خلالها عليه بالضرب.

وأشار المصدر إلى أن المتوفى شعر بحالة إعياء على إثر المشاجرة، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفى هناك.

وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، واستجوبت رفقاء المتوفى بمحبسه، وقررت حبس الثلاثة نزلاء المشاركين فى المشاجرة على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنهم فى القضايا المحبوسين على ذمتها.

وأكد المصدر أن هذا الترويج للشائعات والأكاذيب من قبل الجماعة الإرهابية يهدف إلى إثارة البلبلة، خاصة بعد فقدانها مصداقيتها، وهو ما يدركه الشعب المصري.

