السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أدخنة كثيفة تسيطر على سماء وسط القاهرة إثر حريق مخزن ببولاق أبو العلا (فيديو)

حريق مخزن مواسير
حريق مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا

شهدت سماء وسط القاهرة أدخنة كثيفة عقب اندلاع حريق هائل داخل مخزن مواسير بلاستيك فى منطقة بولاق أبو العلا.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 خزانات مياه و3 سيارات إطفاء إضافية لمحاولة السيطرة على حريق مخزن مواسير بلاستيك فى منطقة بولاق أبو العلا، ومنع امتداد النيران للمجاورات.

وكانت قد دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء فور اندلاع الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

حريق مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن مواسير بلاستيك بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور وجه اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجار عملية إخماد الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا حريق مخزن مواسير بلاستيك بولاق أبو العلا حريق بولاق أبو العلا مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا

مواد متعلقة

الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك في بولاق أبو العلا

السيطرة على حريق بمزرعة مواشي في طوخ بالقليوبية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads