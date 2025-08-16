تبرئة 10 فتيات و4 رجال من ممارسة أعمال منافية للآداب في مركز مساج بالمهندسين

قضت محكمة جنوب الجيزة ببراءة 10 فتيات و4 رجال من تهمة ممارسة أعمال منافية داخل مركز مساج بالمهندسين.

وكانت جهات التحقيق أحالت المتهمين بممارسة أعمال منافية للآداب داخل أحد مراكز المساج بالمهندسين التابعة لمحافظة الجيزة إلى للمحاكمة الجنائية.



ونجحت قوات الأمن في القبض علي 10 فتيات و4 رجال، بينهم مدير المكان و3 من العملاء، بتهمة إدارة مساج المهندسين لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ووجهت جهات التحقيقات للمتهمين تهمة ممارسة أعمال منافية للآداب وإدارة مركز بدون ترخيص، وبعد إجراء التحقيقات والإحالة للمحاكمة قضت المحكمة ببراءة المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.