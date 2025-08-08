أخبار الحوادث اليوم: القبض على البلوجر أوتاكا.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط.. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في ادعاءات ابنة مبارك المزعومة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
بحوزته حشيش وكوكايين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا (فيديو)
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.
شاهد، اللحظات الأولى لحريق مصنع بطريق المحلة – شبيش
اندلع حريق هائل، منذ قليل، داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بطريق المحلة – شبيش أمام قرية ميت السراج بمحافظة الغربية دون تسجيل أي إصابات بشرية.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على عجوز فى الدقهلية (فيديو)
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على سيدة عجوز بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بـمحافظة الدقهلية.
القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية فى الهواء احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة.
مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن وجود انتهاكات بمراكز للإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات بـ مراكز الإصلاح والتأهيل جملةً وتفصيلًا.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبين بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مشاجرة بين طالبين بأحد شوارع المنتزة بـمحافظة الإسكندرية.
ضبط عنصرين شديدي الخطورة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في ادعاءات ابنة مبارك المزعومة
تقدم أحد المحامين، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، يحمل رقم 1296811 لسنة 2025 أ.ع، ضد كل من؛ و.ع، وه.ك، و“أم سجدة”، و“أم مكة”، وسلمى الرحال، وأسماء إسماعيل، ومروة يسري المعروفة إعلاميًا باسم “ابنة مبارك المزعومة”.
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات فيديو بلطجي يعتدي على والده وأسرته بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال البلطجة ويعتدي على والده بالتبني وأفراد أسرته، عبر إلقاء زجاجات فارغة عليهم وتهديدهم بالإيذاء في محافظة الجيزة.
بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات
تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات بنحو 70 كيلومترًا.
القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
السجن 7 سنوات ومصادرة الأموال، عقوبات متوقعة على البلوجرز المتهمين بغسل الأموال
وجهت جهات التحقيق للبلوجرز المضبوط عليهم مؤخرا جرائم غسيل أموال، وفي هذا الصدد ترصد فيتو لقرائها، أنواع الجرائم التي تندرج في القانون تحت جرائم غسيل الأموال، والعقوبة المقررة للمتهمين والإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة العامة أثناء التحقيق مع المتهمين.
إحباط تهريب مخدرات بقيمة 255 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولتهما جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.
بحوزته ترسانة سلاح، مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبدعم من قوات الأمن المركزي، في تصفية عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران معه بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.
حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات بنحو 70 كيلومترًا، فجر اليوم، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.
