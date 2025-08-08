أخبار الحوادث اليوم: القبض على البلوجر أوتاكا.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط.. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في ادعاءات ابنة مبارك المزعومة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

اندلع حريق هائل، منذ قليل، داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بطريق المحلة – شبيش أمام قرية ميت السراج بمحافظة الغربية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على سيدة عجوز بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بـمحافظة الدقهلية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية فى الهواء احتفالًا بفوز أحد أقاربهما بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة.

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات بـ مراكز الإصلاح والتأهيل جملةً وتفصيلًا.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مشاجرة بين طالبين بأحد شوارع المنتزة بـمحافظة الإسكندرية.



تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تقدم أحد المحامين، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، يحمل رقم 1296811 لسنة 2025 أ.ع، ضد كل من؛ و.ع، وه.ك، و“أم سجدة”، و“أم مكة”، وسلمى الرحال، وأسماء إسماعيل، ومروة يسري المعروفة إعلاميًا باسم “ابنة مبارك المزعومة”.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال البلطجة ويعتدي على والده بالتبني وأفراد أسرته، عبر إلقاء زجاجات فارغة عليهم وتهديدهم بالإيذاء في محافظة الجيزة.

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات بنحو 70 كيلومترًا.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت جهات التحقيق للبلوجرز المضبوط عليهم مؤخرا جرائم غسيل أموال، وفي هذا الصدد ترصد فيتو لقرائها، أنواع الجرائم التي تندرج في القانون تحت جرائم غسيل الأموال، والعقوبة المقررة للمتهمين والإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة العامة أثناء التحقيق مع المتهمين.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولتهما جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبدعم من قوات الأمن المركزي، في تصفية عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران معه بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات بنحو 70 كيلومترًا، فجر اليوم، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

