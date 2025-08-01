الجمعة 01 أغسطس 2025
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محافظات

استمرار جهود التصدي لظاهرة التلوث السمعي..

ضبط ومصادرة 46 جهاز صوت وسماعة في الدقهلية (صور)

حملة علي مكبرات الصوت،
حملة علي مكبرات الصوت، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جهود بعض المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 46 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الإزعاج والتلوث السمعي.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، إجمالي 11 سماعة، 8 أجهزة بازوكا.

وفي مركز ميت غمر، تابع اللواء أنور عثمان رئيس المدينة، حملة على مكبرات الصوت والتكاتك، بإشراف نواب رئيس الحي، ومشاركة إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، تابلوه.

وقامت  غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بقيادة حملة على التكاتك بإشراف إدارة الإشغالات، وتمت خلالها ضبط ومصادرة، 10 جهاز بازوكا، وقام الأستاذ أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية، بمتابعة حملة تم خلالها ضبط ومصادرة، طقم صوت، وجهاز بازوكا.

وفي مدينة الكردي قام وائل عابد، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة باشراف إدارة الإشغالات أسفرت عن ضبط ومصادرة، تابلوه، 5 سماعات، 4 جهاز بازوكا، ميكرفون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وما تزال الحملات اليومية مستمرة للتصدي للتلوث السمعي.

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