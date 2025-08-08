الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وتضبط 18 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

الداخلية تواصل حملاتها
الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وتضبط 18 طن دقيق

 واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والخبز الحر وبيعه بأعلى من السعر المقرر أو دون الإعلان عن الأسعار، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

إحباط تهريب مخدرات بقيمة 255 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 18 طنًا من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل ترويجها في السوق السوداء.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدقيق المدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية ضبط الأسواق الخبز المدعم الخبز الحر شرطة التموين التلاعب بالاسعار الدقيق المدعم السوق السوداء حماية المستهلك

مواد متعلقة

إحباط تهريب مخدرات بقيمة 255 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط مدير مكتبة بالقليوبية بحوزته أكثر من 50 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تصريح

ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه في الإسكندرية بعد تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية تضبط 123 ألف مخالفة مرورية و193 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بحوزته ترسانة سلاح، مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

تحرير 1664 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads