كأس العرب، تعادل سلبي بين الأردن والسعودية في الشوط الأول

كأس العرب 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة الأردن أمام السعودية بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد البيت، في نصف نهائي كأس العرب المقامة بقطر.

أعلن جمال سلامي المدير الفني لـ منتخب الأردن، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره السعودي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي حاليا، منتخب الأردن مع نظيره منتخب السعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

تشكيل الأردن أمام السعودية، فيتو

تشكيل الأردن ضد السعودية في نصف نهائي كأس العرب

دخل منتخب الأردن مباراته أمام السعودية بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

في خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الدهب، عصام السميري.

في خط الوسط: رجائي عايد، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

في خط الهجوم: محمود المرضي، أحمد عرسان، علي علوان.

تشكيل السعودية أمام الأردن، فيتو

تشكيل السعودية أمام الأردن

فيما أعلن الفرنسي هيرفي رينارد تشكيل الأخضر السعودي لمواجهة الأردن وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، حسان التمبكتي، وليد الأحمد، نواف بوشل.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

في خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

مشوار الأردن والسعودية لنصف نهائي كأس العرب

وكان منتخب السعودية تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على فلسطين، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة.

أما منتخب الأردن، فقد تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على العراق بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العرب.

