الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاهد، اللحظات الأولى لحريق مصنع بطريق المحلة – شبيش

شاهد اللحظات الأولى
شاهد اللحظات الأولى لحريق مصنع بطريق المحلة – شبيش

اندلع حريق هائل، منذ قليل، داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بطريق المحلة – شبيش أمام قرية ميت السراج بمحافظة الغربية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تعليم الغربية: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي حتى 17 أغسطس

حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات (صور)

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من الأهالي يُفيد باندلاع النيران في المصنع.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وجارٍ حاليًا تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات (صور)

تعليم الغربية: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي حتى 17 أغسطس

طبيبة شابة تفجر القضية، تفاصيل أزمة استقالات قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا

أول تعليق من نقابة الأطباء على أزمة استقالات نواب قسم النساء والتوليد بـ طب طنطا

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

بحوزته حشيش وكوكايين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا (فيديو)

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

مباريات الأسبوع، الأهلي مع فاركو.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. نهائي السوبر الأوروبي (إنفوجراف)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع فاركو.. ليفربول ضد كريستال بالاس.. نهائي السوبر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

دعاء الجمعة لنيل الرضا والقبول من الرحمن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads