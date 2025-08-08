شاهد، اللحظات الأولى لحريق مصنع بطريق المحلة – شبيش

اندلع حريق هائل، منذ قليل، داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة بطريق المحلة – شبيش أمام قرية ميت السراج بمحافظة الغربية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا من الأهالي يُفيد باندلاع النيران في المصنع.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وجارٍ حاليًا تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

