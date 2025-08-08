الجمعة 08 أغسطس 2025
ضبط عنصرين شديدي الخطورة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

بدء سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية غدًا

وقدرت قيمة الممتلكات المتحفظ عليها بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

