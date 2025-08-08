ضبط عنصرين شديدي الخطورة بتهمة غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات المتحفظ عليها بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

