بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في ادعاءات ابنة مبارك المزعومة

تقدم أحد المحامين، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، يحمل رقم 1296811 لسنة 2025 أ.ع، ضد كل من؛ و.ع، وه.ك، و“أم سجدة”، و“أم مكة”، وسلمى الرحال، وأسماء إسماعيل، ومروة يسري المعروفة إعلاميًا باسم “ابنة مبارك المزعومة”.

بلاغ يطالب في ادعاءات مروة بكشف شبكة الاتجار وغسيل الأموال

وأوضح المحامي أن إدراج اسم مروة يسري في البلاغ يأتي لكونها شاهد الإثبات في القضية، مؤكدًا أنها تمتلك معلومات وأدلة قد تساهم في كشف ما وصفه بـ”شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال”.

وأشار إلى أن الهدف من البلاغ هو التحقيق مع جميع الأسماء الواردة فيه للوصول إلى الحقيقة الكاملة، مؤكدًا أنه يثق في صدق رواية مروة يسري، وطالب باستدعائهم والتحقيق معهم.

