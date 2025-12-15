الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

الأردن يفوز على السعودية بهدف ويضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، حقق منتخب الأردن فوزا ثمينا على حساب السعودية بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد البيت، في نصف نهائي كأس العرب المقامة بقطر.

سجل هدف الأردن الوحيد نزار الرشدان في الدقيقة 67 بضربة رأس رائعة على يسار الحارس السعودي نواف العقيدي

بهذا الفوز يتأهل منتخب النشامى ليواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025 يوم الخميس المقبل على استاد لوسيل 

 

أعلن جمال سلامي المدير الفني لـ منتخب الأردن، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره السعودي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025.

 

تشكيل الأردن ضد السعودية في نصف نهائي كأس العرب

دخل منتخب الأردن مباراته أمام السعودية بتشكيل مكون من 

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

في خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الدهب، عصام السميري.

في خط الوسط: رجائي عايد، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

في خط الهجوم: محمود المرضي، أحمد عرسان، علي علوان.

تشكيل السعودية أمام الأردن، فيتو

تشكيل السعودية أمام الأردن

فيما أعلن الفرنسي هيرفي رينارد تشكيل الأخضر السعودي لمواجهة الأردن وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: علي مجرشي، حسان التمبكتي، وليد الأحمد، نواف بوشل.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

في خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

 

مشوار الأردن والسعودية لنصف نهائي كأس العرب

وكان منتخب السعودية تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على فلسطين، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة.

أما منتخب الأردن، فقد تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على العراق بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العرب.

 

كأس العرب منتخب السعودية ملعب البيت جمال سلامي ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة هيرفي رينارد

