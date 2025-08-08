إحباط تهريب مخدرات بقيمة 255 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولتهما جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

وبحسب التحريات، فإن المتهمين كانا بحوزتهما أكثر من 3 أطنان من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى قرابة طن من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 255 مليون جنيه.

جاءت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم استهداف المتهمين وضبطهما مع المضبوطات، في إطار جهود الدولة لقطع طرق الإمداد وتضييق الخناق على تجار المخدرات ومروجي السموم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية الخطرة المتورطة في جلب وتجارة المواد المخدرة،

