بحوزته ترسانة سلاح، مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

مصرع عنصر جنائي شديد
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بأسيوط

 نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبدعم من قوات الأمن المركزي، في تصفية عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران معه بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

 

وكانت التحريات قد أكدت أن المتهم، المحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن المشدد في قضايا اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية، يخطط لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فتم الرد عليه بالمثل، مما أسفر عن مصرعه.

وتم ضبط كميات من مخدري الحشيش والشابو، إضافة إلى 31 قطعة سلاح ناري متنوعة: 7 بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش - 13 فرد خرطوش، وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

