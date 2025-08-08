الجمعة 08 أغسطس 2025
حوادث

مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بشأن وجود انتهاكات بمراكز للإصلاح والتأهيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود انتهاكات بـ مراكز الإصلاح والتأهيل جملةً وتفصيلًا

وأكد المصدر أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتخضع للإشراف القضائي الكامل.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الأكاذيب التى تطلقها الجماعة الإرهابية في التوقيت الراهن لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يدركه الرأى العام.
 

