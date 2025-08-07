الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، جراء وقوع تصادم بين سيارة وتروسيكل بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.  

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان المانجو في الإسماعيلية غدا

إصابة 21 عاملا في حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي بالإسماعيلية

 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم، وقع بين سيارة وتروسيكل، أمام إحدى الشواطئ الواقعة بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية مما أسفر عن إصابة 10.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد. 

 

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   

 

وتبين أن المصابين هم كل من: معاذ محمد محمد 12 عامًا مصاب بكدمات، رقية غريب محمد 15 عامًا مصابة بكدمات، تسبيح غريب محمد 17 عامًا مصابة بكدمات، انشراح عبد العال 65 عامًا مصابة بكدمات، عبد الله محمد سالم 16 عامًا مصاب بكدمات وسحجات، صفاء جمال إسماعيل 35 عامًا مصابة بكدمات، محمد محمود محمد 5 سنوات، مصاب بجروح وسحجات، بسملة غريب محمد 12 عامًا مصابة بسحجات، وقصي محمد أحمد 44 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية حادث تصادم تصادم سيارة بتروسيكل الإسعاف فايد

مواد متعلقة

إصابة 21 عاملا في حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي بالإسماعيلية

ضبط 4000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية (صور)

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان المانجو في الإسماعيلية غدا

محافظ الإسماعيلية: إحياء وادي التكنولوجيا خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء

الأكثر قراءة

قائمة الكليات والحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

درجة الحرارة غدا الجمعة في محافظات مصر

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك، تيدي أوكو ينضم إلى الرياض السعودي

خدمات

المزيد

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

درجات القبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2025، كل ما تحتاج معرفته

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads