إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، جراء وقوع تصادم بين سيارة وتروسيكل بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم، وقع بين سيارة وتروسيكل، أمام إحدى الشواطئ الواقعة بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية مما أسفر عن إصابة 10.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من: معاذ محمد محمد 12 عامًا مصاب بكدمات، رقية غريب محمد 15 عامًا مصابة بكدمات، تسبيح غريب محمد 17 عامًا مصابة بكدمات، انشراح عبد العال 65 عامًا مصابة بكدمات، عبد الله محمد سالم 16 عامًا مصاب بكدمات وسحجات، صفاء جمال إسماعيل 35 عامًا مصابة بكدمات، محمد محمود محمد 5 سنوات، مصاب بجروح وسحجات، بسملة غريب محمد 12 عامًا مصابة بسحجات، وقصي محمد أحمد 44 عامًا اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى.

