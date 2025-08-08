الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبين بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مشاجرة بين طالبين بأحد شوارع المنتزة بـمحافظة الإسكندرية.



فيديو مشاجرة طالبين بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مشاجرة بين اثنين من الطلاب بأحد الشوارع بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الظاهران بمقطع الفيديو فى حينه (طالبان - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه).

واعترفا بحدوث مُشادة كلامية بينهما بسبب المزاح تطورت لمشاجرة وتدخل على إثرها آخران لفضها، وتم التصالح فيما بينهما.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

