الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

حادث طريق
حادث طريق

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتي نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابات الكريمات بنحو 70 كيلومترًا. 

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتكليف فريق بإعداد تقرير وافٍ عن سبب الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

 

 الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص في موقع الحادث، وإصابة 42 آخرين بجروح متفاوتة، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقلت القوات الأمنية وخبراء المرور على الفور لمكان الواقعة لإجراء الفحص والمعاينة، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، ورفع آثار التصادم لعودة حركة السير لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة حادث تصادم الجيزة طريق الصحراوي الشرقي

الأكثر قراءة

فيتو تنفرد بنشر قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت

انهيار أهالي ضحايا حادث الكريمات أمام مستشفى أطفيح (صور)

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت (خاص)

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

مصر تصدر بيانا عاجلا ردًا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل

خدمات

المزيد

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مرشحين لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالبركة في المال والحياة الزوجية

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads