النقل تنشر انفوجرافا لميناء السخنة بعد دخوله موسوعة الأرقام القياسية

أعلنت وزارة النقل في بيانٍ صحفي، عن إنجاز تاريخي لميناء السخنة الذي تم إدراجه مؤخرًا في موسوعة الأرقام القياسية العالمية، ليسجل كأعمق ميناء بحري على مستوى العالم.

وتضمن البيان انفوجرافًا توضيحيًا يبرز تفاصيل هذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي ضمن خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية للقطاع البحري في مصر.

وأوضحت الوزارة أن هذا التميز جاء نتيجة لجهود ضخمة في تطوير الميناء، بما في ذلك أعمال تعميق الممرات الملاحية وتعزيز القدرة الاستيعابية للميناء، مما يجعلها أكثر قدرة على استقبال السفن العملاقة.

يُعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للتجارة البحرية العالمية.

كما أكدت الوزارة أن هذا التحسن الكبير في عمق الميناء سيسهم في زيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان

وقالت وزارة النقل إن ميناء السخنة دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان يُنشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا، في إنجاز عالمي يعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري في مصر.

ويُعد هذا الإنجاز شهادة جديدة تُضاف إلى سجل نجاحات الموانئ المصرية، مؤكدة على التطور المستمر في البنية التحتية للنقل البحري.

ويأتي هذا النجاح في إطار خطة تطوير شاملة لميناء السخنة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك عبر عدة مشاريع رئيسية. شملت هذه الخطة حفر 5 أحواض جديدة، وإنشاء 18 كم من الأرصفة وحواجز الأمواج بطول 3300 متر.

بالإضافة إلى بناء شبكة طرق وسكك حديدية حديثة تربط الميناء بمنظومة نقل متعددة الوسائط. كما تم اكتساب مساحة أرض جديدة تصل إلى 4 ملايين متر مربع، ما يعزز قدرة الميناء على استيعاب حركة التجارة العالمية.

وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الإرادة السياسية الداعمة وبجهود أكثر من 200 شركة وطنية من العمال والمهندسين المصريين الذين ساهموا في تنفيذ هذا المشروع الضخم. ويعزز هذا الإنجاز مكانة ميناء السخنة كبوابة استراتيجية على البحر الأحمر، ويُعد خطوة رئيسية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وفي سياق متصل، قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية في أرصفة محطة حاويات السخنة الجديدة، حيث شاهد أعمال تنزيل الحاويات باستخدام الأوناش العملاقة.

تعزيز قدرة الميناء على خدمة حركة التجارة العالمية

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن هذه التطورات ستساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الميناء على خدمة حركة التجارة العالمية.

وزير النقل يستمع لشرح عن إمكانيات المحطة الآلية بالكامل في ميناء السخنة

استمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى شرحٍ وافي حول الإمكانيات التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها محطة الحاويات الجديدة بميناء السخنة، والتي تعد واحدة من أرقى المحطات الآلية في المنطقة.

وأوضح المسؤولون عن المحطة أنها تتميز بأنها محطة آلية بالكامل، حيث تشمل جميع عناصر التشغيل بها أنظمة ذكية وتقنيات متقدمة.

وأوضح المهندسون أن المحطة تضم أنواعًا متطورة من الأوناش، بما في ذلك أوناش الساحة RTG وأوناش الرصيف العملاقة STS، جميعها تعمل وفق أنظمة ذكية تضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما تعتمد المحطة على أنظمة تشغيل متطورة لضمان سير العمل بسلاسة ودقة عالية، بما في ذلك نظام إدارة محطة الحاويات (TOS)، الذي يتيح التحكم اللحظي في حركة الحاويات، بالإضافة إلى أنظمة التتبع باستخدام تقنيات GPS وRFID لمتابعة الحاويات بشكل دقيق.

وأضاف المسؤولون أن المحطة مزودة أيضًا بغرف تحكم مركزية تتولى تشغيل الأوناش ومراقبة الساحة بالكامل، ما يضمن توفير أعلى مستوى من الكفاءة في إدارة العمليات.

كما أكدت الوزارة أن المحطة تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة، تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة، في خطوة نحو تعزيز الاستدامة وتقليل التأثير البيئي لأنشطة الميناء.

ويُعد هذا التطور التكنولوجي جزءًا من خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء ويجعل ميناء السخنة واحدًا من أبرز الموانئ العالمية في مجال الحاويات.

