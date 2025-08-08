الجمعة 08 أغسطس 2025
القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

القبض على البلوجر
القبض على البلوجر بوبا اللدغة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية تمكنت من ضبط بوبا اللدغة، صانعة محتوى، مقيمة بالقاهرة، على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقياته، وتمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام تلك المنصات.

ضبط البلوجر بوبا اللدغة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد المذكورة، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها. 

وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بنشر هذه المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحتها لتحقيق أرباح مالية. 

الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق وتضبط 18 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

إحباط تهريب مخدرات بقيمة 255 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

