الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات فيديو بلطجي يعتدي على والده وأسرته بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال البلطجة ويعتدي على والده بالتبني وأفراد أسرته، عبر إلقاء زجاجات فارغة عليهم وتهديدهم بالإيذاء في محافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

القبض على البلوجر "بوبا اللدغة" لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء

بدء سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية غدًا

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة اعتراضًا على معاتبة الأسرة له بسبب سوء سلوكه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

