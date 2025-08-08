الجمعة 08 أغسطس 2025
حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات (صور)

شهد طريق المحلة ـ شبيش بمحافظة الغربية، منذ قليل، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة دون وقوع أي إصابات بشرية.

تعليم الغربية: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي حتى 17 أغسطس

السيطرة على حريق في مطعم شهير بالمحلة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس جاهزة بالمنطقة المشار إليها أمام قرية ميت السراج وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وجارى السيطرة من قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع أو المنشآت المجاورة فيما جرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي.

وأكد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح فيما تم فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابساته.

