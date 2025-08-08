حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات (صور)

شهد طريق المحلة ـ شبيش بمحافظة الغربية، منذ قليل، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس جاهزة بالمنطقة المشار إليها أمام قرية ميت السراج وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات

وجارى السيطرة من قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية على النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع أو المنشآت المجاورة فيما جرى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي.

السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات

وأكد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح فيما تم فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابساته.

السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات

السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات

السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس جاهزة بطريق المحلة - شبيش دون إصابات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.