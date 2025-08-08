الداخلية تضبط 123 ألف مخالفة مرورية و193 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكثفة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتعزيز الانضباط المروري وضبط المخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 123,907 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف في مواقف عشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2,559 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 193 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي

واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,218 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت:تحميل ركاب بالمخالفة للقانون، مخالفات شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات

كما تم فحص 182 سائقًا، وتبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 17 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

التأكيد على استمرار الحملات المرورية

أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات المرورية، والتصدي للسلوكيات المتهورة، وفحص قائدي المركبات لضمان سلامة وأمان مستخدمي الطرق.

