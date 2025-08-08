ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه في الإسكندرية بعد تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط قائد سيارة خاصة "ملاكي" ظهر في صورة متداولة وهو يسير عكس الاتجاه بمنطقة محرم بك، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، تم تحديد السيارة والتأكد من أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

سير عكس الاتجاه في الإسكندرية

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون وردع المخالفات المرورية الخطرة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات مرورية وسلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر.

