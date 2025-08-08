ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه في الإسكندرية بعد تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 08 أغسطس 2025
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط قائد سيارة خاصة "ملاكي" ظهر في صورة متداولة وهو يسير عكس الاتجاه بمنطقة محرم بك، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، تم تحديد السيارة والتأكد من أنها سارية التراخيص، وضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية. وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون وردع المخالفات المرورية الخطرة.

الداخلية تضبط 123 ألف مخالفة مرورية و193 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

بحوزته ترسانة سلاح، مصرع عنصر إجرامي خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات مرورية وسلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر.

