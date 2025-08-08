الجمعة 08 أغسطس 2025
حوادث

ضبط البلوجر "أوتاكا" طليق هدير عبد الرازق لنشره فيديوهات منافية للآداب

البلوجر أوتاكا طليق
البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فى مدينة الشروق.

القبض على البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد البلوجر المتهم، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهته، أقر بأنه قام بنشر هذه المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحته لتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

