الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على عجوز فى الدقهلية (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على سيدة عجوز بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

فيديو الاعتداء على عجوز بالضرب فى الدقهلية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على سيدة مسنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغا من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (عامل– مقيم بدائرة المركز) للاعتداء عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المذكور فى حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.