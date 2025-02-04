أخبار مصر: مفاجأة بواقعة دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون، أول ظهور لزوجة الشرع، لحظة العثور على تمساح بالشرقية، الأرصاد تحذر

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص بالبحيرة

أثبتت عينة المخدرات التي تم أخذها من نجل الفنان عبد العزيز مخيون والمتهم بدهس 3 أشخاص ومصرع أحدهم بسيارته التي كان يقودها في حادث بالطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية بدائرة قسم شرطة أبو حمص بالبحيرة، إيجابية العينة في "البول والدم".

اليوم، بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس وفانتا وسبرايت بلاستيك

رفع أسعار كوكاكولا وشويبس وسبرايت وفانتا بلاستيك، يبدأ اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025؛ تطبيق الزيادة في سعر كوكاكولا وشويبس وسبرايت وفانتا بلاستيك؛ وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

اليوم، محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2025، يعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية.

كوكتيل لم تشهده مصر، تحذير غير مسبوق من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تقلبات جوية وبرودة شديدة.

وفاة أشهر مذيعي الإذاعة المصرية، ورضا عبد السلام ينعاه بكلمات مؤثرة

أعلن رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق رضا عبد السلام صباح، وفاة الإذاعي الشهير أحمد أبو زيد.

مجبرة، خبيرة لغة جسد تكشف موقف زوجة كانييه ويست من التعري في حفل جرامي

قالت خبيرة لغة جسد بارزة إن زوجة مغني الراب كانييه ويست، عارضة الأزياء الأسترالية بيانكا سينسوري، بدت وكأنها "دمية أحضرها معه"، فقد ظهر جليا أنها غير مرتاحة بعد أن طالبها بالتعري على سجادة حفل توزيع جوائز جرامي الحمراء.

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن أولى مباريات بن شرقي وعودة وسام أبو علي للملاعب (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد انضمام أشرف بن شرقي إلى قائمة الفريق للمشاركة معه في المباريات الرسمية.

آكل للحوم وعزلوه عن المواطنين، لحظة العثور على تمساح بترعة أبو الأخضر بالشرقية (فيديو)

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يرصد لحظة عثور صياد بمنيا القمح محافظة الشرقية، على تمساح نيلي طوله 60 سم بترعة أبو الأخضر، أثناء عمله على القارب الخاص به، على حد زعمهم.

عيد عبد الملك يشكك في صفقة الزمالك المنتظرة ويتساءل: أين الغرف المغلقة للجنة الكرة؟

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن أرقام الحسن كروما، لاعب فريق الشحانية القطري، المرشح للزمالك ليست كبيرة.

رئيس موازنة النواب يصدم القطاع الخاص بشأن حزمة الحماية الاجتماعية المقرر إعلانها

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية المقرر إعلانها في الفترة المقبلة، تتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بجانب زيادة المعاشات.

صدمة جديدة للفلسطينيين، ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة

كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع اليوم الثلاثاء أمرًا بحظر تمويل "الأونروا"، والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، حسب وكالة "رويترز".

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

تجري اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر وكأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا وكأس فرنسا وكأس ألمانيا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

معظمهم من أسيوط، تحرير مصريين وسودانيين اختطفتهم عصابات تهريب في ليبيا

تمكنت السلطات الليبية من تحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.

الصين تفرض 10 % رسوما جمركية على النفط الخام وواردات أخرى من أمريكا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المائة على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، أُثيرت تساؤلات حول هوية السيدة التي ظهرت بجانبه أثناء أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، تباينت الآراء بين كونها زوجته السيدة لطيفة الشرع أو مستشارته للشؤون الخارجية، السيدة رزان صفور.

صور الأقمار الصناعية كشفتها، إسرائيل تبني 3 قواعد في سوريا

مع اجتياح الجيش الإسرائيلي لسلسلة من القرى السورية في الجولان المحتل قبل شهرين تقريبًا، أكد الجنود للسكان المحليين أن وجودهم سيكون مؤقتًا، وأن الهدف يقتصر على الاستيلاء على الأسلحة وتأمين المنطقة بعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.

رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، سبب رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

السفير الروسي لدى مصر: الرئيس السيسي تلقى دعوة للمشاركة فى احتفالات عيد النصر بموسكو

أعلن السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسنكو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة للمشاركة في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لعيد النصر في موسكو، مؤكدًا أن روسيا تأمل في قبول الدعوة.

شهادة من مدربه، ربيع ياسين يكشف عن مفاجأة في صفقة الأهلي الجديدة مصطفى الدكش

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لنادي دلفي، أن مصطفى الدكش، المعار لصفوف النادي الأهلي، كان يمتلك عرضًا من الاتحاد السكندري، لضمه في يناير الجاري.

واشنطن تعلق الرسوم الجمركية على كندا، وترودو يكشف تفاصيل صفقة المخدرات مع ترامب

بعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات السلع المكسيكية، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس الإثنين على أن تعلّق الولايات المتّحدة لمدّة 30 يوما فرض رسوم تجارية على وارداتها من البضائع الكندية، مقابل تعهدات قطعتها أوتاوا.

نجم الأهلي يحبط جماهير الأحمر بشأن جراديشار ويذكرهم بمحمد شريف

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تأخر في حسم صفقات الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ارتفاع عدد ضحايا الجنود الإسرائيليين في عملية الأغوار إلى قتيلين و6 إصابات

أفادت العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الجنود الإسرائيليين في عملية إطلاق نار على حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة 6 آخرين.

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