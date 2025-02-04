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أول ظهور علني لـ لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع داخل الكعبة (فيديو)

الشرع وزوجته، فيتو
الشرع وزوجته، فيتو

خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، أُثيرت تساؤلات حول هوية السيدة التي ظهرت بجانبه أثناء أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، تباينت الآراء بين كونها زوجته السيدة لطيفة الشرع أو مستشارته للشؤون الخارجية، السيدة رزان صفور.

 

فقد بدأ البحث عن من هي السيدة التي ظهرت بجانب الرئيس أحمد الشرع خلال العمرة؟ وهناك جدل كبير حول هوية السيدة التي رافقت الرئيس أحمد الشرع في مكة المكرمة فهل هي زوجة الرئيس أحمد الشرع أم مستشارته التي ظهرت بجانبه خلال العمرة.

لطيفة الشرع

لطيفة  الدروبي، زوجة  أحمد الشرع، تنحدر من محافظة حمص، ظهرت في مناسبات سابقة، منها لقاء مع وفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة، حيث لفتت الأنظار ببساطتها وأناقتها، هذا الظهور العلني في مكة المكرمة يعكس دورها المتنامي في المشهد العام، ويشير إلى مرحلة جديدة من الانفتاح والتواصل مع المجتمعين المحلي والدولي.


تفاعل الشعب السوري على مواقع التواصل بفيديو ظهور زوجة  أحمد الشرع السيدة لطيفة الشرع في مكة المكرمة خلال أدائها مناسك العمرة.

السيدة رزان صفور


من جهة أخرى، رافقت الرئيس في زيارته الرسمية إلى السعودية رزان صفور، وهي ناشطة سورية تحمل الجنسية البريطانية، حصلت على درجة الماجستير في التاريخ من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن. تُعرف بنشاطها في القضايا السورية ومشاركتها في برامج إعداد القادة السوريين في الشتات. تشغل حاليًا منصب مستشارة في رئاسة الجمهورية السورية.

بالنظر إلى الصور والمقاطع المصورة المتداولة، يُرجح أن السيدة التي ظهرت بجانب الرئيس أحمد الشرع خلال أداء مناسك العمرة هي زوجته، السيدة لطيفة الشرع، نظرًا للطابع الشخصي والروحاني للمناسبة، في حين أن رزان صفور كانت ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس خلال زيارته للمملكة.

هذا الظهور العلني للسيدة الأولى في مكة المكرمة يعكس دورها المتنامي في المشهد العام، ويشير إلى مرحلة جديدة من الانفتاح والتواصل مع المجتمعين المحلي والدولي.

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الرئيس السوري أحمد الشرع المملكة العربية السعودية مناسك العمرة لطيفة الشرع رزان صفور محافظة حمص مكة المكرمة

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