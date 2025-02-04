السفير الروسي لدى مصر: الرئيس السيسي تلقى دعوة للمشاركة فى احتفالات عيد النصر بموسكو

أعلن السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسنكو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة للمشاركة في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ80 لعيد النصر في موسكو، مؤكدًا أن روسيا تأمل في قبول الدعوة.



وقال السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسنكو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو الحال مع زعماء دول البريكس والعديد من الدول الأخرى، تمت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لعيد النصر على الفاشية، المقرر إقامتها في موسكو يوم 9 مايو".

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن يلبي الرئيس المصري الدعوة، مضيفًا: "سنكون سعداء للغاية بالترحيب بالرئيس السيسي في بلادنا".



وتحتفل روسيا في 9 مايو الذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

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