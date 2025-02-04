الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 والقنوات الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تجري اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر وكأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا وكأس فرنسا وكأس ألمانيا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

كأس مصر 

المصري مع وادي دجلة 2.30 مساء - أون تايم سبورتس 2 

بيراميدز مع المنصورة 5.30 مساء - أون تايم سبورتس 1 

كأس ملك إسبانيا 

أتلتيكو مدريد مع خيتافي 10.30 مساء - SSC SPORT 

كأس فرنسا 

لو مان مع باريس سان جيرمان 10.10 مساء - بي إن سبورتس 1 

كأس إيطاليا 

أتالانتا مع بولونيا 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

كأس ألمانيا 

شتوتجارت مع أوجسبورج 9.45 مساء - Dubai Sports 2 HD

دوري أبطال آسيا للنخبة 

الغرافة مع باختاكور 6 مساء - beIN Sports AFC HD

الهلال السعودي مع برسيبوليس 8 مساء - beIN Sports AFC 1 HD

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بيراميدز المصري وادي دجلة المنصورة كأس مصر دوري أبطال آسيا للنخبة الهلال السعودي أتلتيكو مدريد باريس سان جيرمان

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