مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 والقنوات الناقلة
تجري اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، العديد من المباريات الهامة في كأس مصر وكأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا وكأس فرنسا وكأس ألمانيا ودوري أبطال آسيا للنخبة.
كأس مصر
المصري مع وادي دجلة 2.30 مساء - أون تايم سبورتس 2
بيراميدز مع المنصورة 5.30 مساء - أون تايم سبورتس 1
كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد مع خيتافي 10.30 مساء - SSC SPORT
كأس فرنسا
لو مان مع باريس سان جيرمان 10.10 مساء - بي إن سبورتس 1
كأس إيطاليا
أتالانتا مع بولونيا 10 مساء - AD SPORTS Premium 1
كأس ألمانيا
شتوتجارت مع أوجسبورج 9.45 مساء - Dubai Sports 2 HD
دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة مع باختاكور 6 مساء - beIN Sports AFC HD
الهلال السعودي مع برسيبوليس 8 مساء - beIN Sports AFC 1 HD
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