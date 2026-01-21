البنتاجون يعتزم تقليص المشاركة في 30 مركزا لإدارة العمليات القتالية التابع للناتو

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "وزارة الدفاع "البنتاجون" تخطط لتقليص مشاركة الولايات المتحدة في عدد من المجموعات الاستشارية التابعة لـحلف الناتو".



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الخطوة المرتقبة ستطال نحو 200 عسكري، وستؤدي بشكل أساسي إلى خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة في 30 مركزًا من مراكز التميُّز التابعة للحلف، وهي مراكز تُعنى بتدريب قوات الناتو على الجوانب الرئيسية لإدارة العمليات القتالية".



وأشارت المصادر، إلى أن "البنتاجون لا يعتزم تنفيذ انسحاب فوري، بل سيعتمد آلية عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مدة تكليفهم، مع التأكيد على أن مشاركة الولايات المتحدة في أنشطة هذه المراكز لن تتوقف بالكامل".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنه "لم يقدم أي رئيس لحلف الناتو أكثر منه"، وأنه لولا تدخله لما كان للحلف وجود اليوم، بل كان سينتهي به الأمر في "مزبلة التاريخ".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال: "لم يقدم أي شخص أو رئيس لحلف الناتو أكثر مما قدمه الرئيس دونالد ترامب. لولا وجودي، لما كان حلف الناتو موجودا اليوم على الإطلاق! لكان قد أصبح على مزبلة التاريخ".



وأضاف ترامب أن الأمر محزن ولكنه صحيح.



وفي وقت سابق، وصف الأمين العام السابق لحلف الناتو ورئيس الوزراء الدنماركي السابق، أندرس فوج راسموسن، خلال مقابلة على هامش منتدى "دافوس"، إعلان ترامب انضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة بأنه أكبر اختبار لحلف الناتو منذ تأسيسه، مؤكدًا أن مستقبل الحلف "على المحك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10%، في فبراير المقبل، على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع في يونيو المقبل إلى 25%، و"ستبقى سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الولايات المتحدة لجرينلاند".



يذكر أن جرينلاند جزء من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة".

وقد حذَّرت السلطات الدنماركية والجرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.

