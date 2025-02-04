الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

صدمة جديدة للفلسطينيين، ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية جديدة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع اليوم الثلاثاء أمرًا بحظر تمويل "الأونروا"، والانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول بالبيت الأبيض، أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وكان ترامب قد أمر في السابق بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

وتواجه وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أزمة غير مسبوقة، إثر تعرضها لقرارين مفصليين من الولايات المتحدة وإسرائيل، الأمر الذي يضع الوكالة أمام خيارين مريرين: إما شلل تام نتيجة نضوب الموارد، وإما الفناء التام في ظل انعدام البدائل.

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البيت الأبيض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجلس حقوق الانسان وكالة الأمم المتحدة لغوث أونروا منظمة الصحة العالمية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين

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