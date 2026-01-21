الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 نصائح تساعدك في التغلب على الأرق والتوتر

الأرق، فيتو
الأرق، فيتو
18 حجم الخط

الأرق من المشكلات التي يعاني منها العديد من الشباب والفتيات لأسباب عديدة أبرزها استخدام الشاشات طوال الوقت والضغوط العصبية والنفسية وكثرة التفكير.

والأرق يؤثر في النوم بشكل سلبي كما يسبب اضطراب الساعة البيولوجية للجسم وهذا ما يؤثر في أداء الجسم والمخ في اليوم التالي ويسبب مضاعفات خطيرة.

 

5 نصائح للتغلب على الأرق والتوتر 

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 5 نصائح تساعد في التغلب على الأرق والتوتر، منها:

  • تناول عشبة الناردين قبل النوم فهي منوم طبيعي تساعد على الدخول في النوم سريعًا، لذا يجب المواظبة عليها.
  • تناول عشبة الميليسا لأنها تخفف التوتر وتقلل الضغط العصبي وتساعد على الاسترخاء وبالتالي تقضي على الأرق وتساعد على النوم الهادئ.
5 نصائح تساعدك فى التغلب على الأرق والتوتر 
5 نصائح تساعدك فى التغلب على الأرق والتوتر 
  • تفريغ الأفكار قبل النوم وترتيب الأفكار لليوم التالى ويمكن تدوين ذلك فى ورقة ما يساعد على الشعور بالهدوء والراحة وبالتالي الدخول بعدها فى النوم بعدها.
  • ممارسة تمارين التنفس بطريقة 4، 6 8، أى ناخذ نفس عميق ونقوم بعد 4 عدات، ثم نحبس النفس فى 6 عدات، ونخرجه فى 8 عدات، وهى أفضل طريقة لتمارين التنفس، تساعد على تقليل التوتر والضغط العصبي والشعور بالراحة، ما يساعد على الدخول فى النوم سريعا.
  • ممارسة تمارين المقاومة وهى أفضل طريقة لضبط الساعة البيولوجية للجسم حيث النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرًا، والدليل على ذلك أن الطفل عند ولادته ينام صباحا ويستيقظ ليلًا، ولكن بمجرد أن يتحرك ويبدأ مرحلة الزحف ينظم الجسم تلقائيًّا مواعيده ويبدأ الطفل يضبط ساعته البيولوجية حيث النوم ليلا والاستيقاظ نهارًا.
txt

يصيب 48% منهم، تأثير الأرق على كبار السن وطرق العلاج

txt

10 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق وصعوبة النوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارق التوتر 5 نصائح تساعدك فى التغلب على الأرق والتوتر صحة الصحة الدكتور عمرو مسعد

مواد متعلقة

للطلاب في أسبوع الامتحانات، أعشاب طبيعية تساعد على الاسترخاء قبل النوم

الموت البطيء، 5 أضرار قاتلة من عكس مواعيد النوم

أسباب الإصابة بالأرق برغم الشعور بالإرهاق والرغبة في النوم

داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم على دورتموند 2-0 في الشوط الأول

باستثناء النترات العادي، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم بالأسواق

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

5 نصائح تساعدك في التغلب على الأرق والتوتر

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2026 (تفاصيل)

أول تعليق لجوارديولا على سقوط مانشستر سيتي المذل أمام بودو جليمت النرويجي

البنتاجون يعتزم تقليص المشاركة في 30 مركزا لإدارة العمليات القتالية التابع للناتو

بلومبرج: ترامب مستمر في رئاسة "مجلس السلام" حتى بعد انتهاء ولايته

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية