5 نصائح تساعدك في التغلب على الأرق والتوتر

الأرق من المشكلات التي يعاني منها العديد من الشباب والفتيات لأسباب عديدة أبرزها استخدام الشاشات طوال الوقت والضغوط العصبية والنفسية وكثرة التفكير.

والأرق يؤثر في النوم بشكل سلبي كما يسبب اضطراب الساعة البيولوجية للجسم وهذا ما يؤثر في أداء الجسم والمخ في اليوم التالي ويسبب مضاعفات خطيرة.

5 نصائح للتغلب على الأرق والتوتر

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 5 نصائح تساعد في التغلب على الأرق والتوتر، منها:

تناول عشبة الناردين قبل النوم فهي منوم طبيعي تساعد على الدخول في النوم سريعًا، لذا يجب المواظبة عليها.

تناول عشبة الميليسا لأنها تخفف التوتر وتقلل الضغط العصبي وتساعد على الاسترخاء وبالتالي تقضي على الأرق وتساعد على النوم الهادئ.

تفريغ الأفكار قبل النوم وترتيب الأفكار لليوم التالى ويمكن تدوين ذلك فى ورقة ما يساعد على الشعور بالهدوء والراحة وبالتالي الدخول بعدها فى النوم بعدها.

ممارسة تمارين التنفس بطريقة 4، 6 8، أى ناخذ نفس عميق ونقوم بعد 4 عدات، ثم نحبس النفس فى 6 عدات، ونخرجه فى 8 عدات، وهى أفضل طريقة لتمارين التنفس، تساعد على تقليل التوتر والضغط العصبي والشعور بالراحة، ما يساعد على الدخول فى النوم سريعا.

ممارسة تمارين المقاومة وهى أفضل طريقة لضبط الساعة البيولوجية للجسم حيث النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرًا، والدليل على ذلك أن الطفل عند ولادته ينام صباحا ويستيقظ ليلًا، ولكن بمجرد أن يتحرك ويبدأ مرحلة الزحف ينظم الجسم تلقائيًّا مواعيده ويبدأ الطفل يضبط ساعته البيولوجية حيث النوم ليلا والاستيقاظ نهارًا.

