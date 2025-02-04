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ثقافة وفنون

مجبرة، خبيرة لغة جسد تكشف موقف زوجة كانييه ويست من التعري في حفل جرامي

كانييه وبيانكا، فيتو
كانييه وبيانكا، فيتو

قالت خبيرة لغة جسد بارزة إن زوجة مغني الراب كانييه ويست، عارضة الأزياء الأسترالية بيانكا سينسوري، بدت وكأنها "دمية أحضرها معه"، فقد ظهر جليا أنها غير مرتاحة بعد أن طالبها بالتعري على سجادة حفل توزيع جوائز جرامي الحمراء.

وكان كانييه، 47 عامًا، وزوجته الثانية، حريصين على أن يكونا حديث السجادة الحمراء ليلة الأحد، فقد كشفت بيانكا البالغة من العمر 29 عامًا عن كامل جسدها بفستان شفاف أمام الكاميرات، في مشهد سبّب صدمة للجمهور والمصورين.

وكشف قارىء شفاه لموقع "ميرور" البريطاني أن كانييه أمر زوجته بخلع معطفها، مشيرا إلى أنها ستلفت الأنظار بتصرفها، وستصبح حديث الجميع.

وصدمت بيانكا الحضور عندما استجابت لطلب كانييه وخلعت معطفها الأسود لتكشف عن فستان شفاف جريء.

وفي حديثها لصحيفة ميرور، قالت خبيرة لغة جسد إن بيانكا أصبحت "أقل ثقة وأكثر خوفًا" بمجرد أن خلعت المعطف، فقد بدت عليها ملامح الارتباك.

وأضافت خبيرة لغة الجسد: "أشارت لغة جسد بيانكا إلى تغييرات أيضًا، من مظهر عارضة الأزياء الأكثر ثقة وهدوءًا عندما ظهرت للمرة الأولى مرتدية معطف الفرو الضخم، إلى اللحظة التي تحولت فيها إلى عارية تمامًا أمام الكاميرات. لقد تغيّرت تعابير عينيها على وجه الخصوص إلى نظرة أوسع، مما يشير إلى أن شجاعتها الأولية ربما تبخّرت". 

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خبيرة لغة جسد مغني الراب كانييه ويست عارضة الأزياء الأسترالية بيانكا سينسوري جوائز جرامي

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