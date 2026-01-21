الأربعاء 21 يناير 2026
باستثناء النترات العادي، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأربعاء تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 22902 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 140 جنيها.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12626 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 222 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19220 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 68 جنيها.

النطاق السعري: من 10200  إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24302 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 177 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12778 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع جنيهين.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

