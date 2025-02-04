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رياضة

شهادة من مدربه، ربيع ياسين يكشف عن مفاجأة في صفقة الأهلي الجديدة مصطفى الدكش

مصطفى الدكش، فيتو
مصطفى الدكش، فيتو

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لنادي دلفي، أن مصطفى الدكش، المعار لصفوف النادي الأهلي، كان يمتلك عرضًا من الاتحاد السكندري، لضمه في يناير الجاري.

ربيع ياسين يشيد باللاعب كريم الدبيس

وقال ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" ضميت كريم الدبيس لمنتخب 2001 رغم أنه مواليد 2003، لأنه لاعب المستقبل، واللاعبين في مصر تحتاج لتأسيس بجانب الجانب الخططي".

وتابع:" كريم الدبيس، لاعب واعد وموهوب ويقدم كرة جيدة وعنده استايل خاص، وسيكون إضافة للنادي الأهلي، ويجيد تشكيل جبهة هجومية، وقطاعات الناشئين تمتلك لاعبين مميزين تحتاج لرؤية من الأجهزة الفنية".

وشدد:" بعض المدربين يتجاهلون قطاعات الناشئين ويفضلون اللاعب الجاهز، وجميع المنتخبات لاعبيها من الأهلي والزمالك حاليًا".

وواصل:" علي معلول لاعب دولي ويمتلك خبرة، وكان من الصعب مشاركة الدبيس وهو متواجد".

مصطفى الدكش كان مرشحا للانتقال إلى الاتحاد السكندري 

وأكمل:" مصطفى الدكش، كان يمتلك عرض من الاتحاد، وأنا من ذهبت به للأهلي، وأي قطاع ناشئين لا يقدم 3 لاعبين سوبر في الموسم يبقى مش شغال".

وأردف:" اتابع قطاع ناشئين دلفي وأتواجد في المباريات، وأتحدث مع اللاعبين وأمنحهم دوافع للترشيح للأندية في الدوري".

واستكمل:" التجربة في دلفي صعبة لكنها جيدة، لأنها مدرسة وأنا حولتها لنادي، وتحتاج لتعب".

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ربيع ياسين مصطفي الدكش دلفى الأهلي الاتحاد السكندري

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