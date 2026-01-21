اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالمحافظة لمدة 12 ساعة، وذلك لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم دورية للخزانات الأرضية بمحطة مياه كفر الشيخ الرئيسية رقم 1، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين جودة المياه وضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.



وأكدت الشركة مياه الشرب، أن المناطق التي سيتم انقطاع المياه بها هي: "حي شرق كفر الشيخ، مدينة كفر الشيخ، القنطرة، مجلس قروي إسحاقة، مجلس قروي المرابعين، سخا، الحمراوي".

وأشارت إلى، أن فترة الانقطاع يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الرابعة فجرًا من اليوم التالي.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المستشفيات والمواطنين داخل المدينة طوال فترة الانقطاع، حرصًا على عدم تأثر الخدمات الحيوية.

كما نشدت الشركة، المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المعلنة، مؤكدة أن المياه ستعود فور الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم مياه شرب آمنة ونقية.

