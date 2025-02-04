ارتفاع عدد ضحايا الجنود الإسرائيليين في عملية الأغوار إلى قتيلين و6 إصابات

أفادت العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الجنود الإسرائيليين في عملية إطلاق نار على حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة 6 آخرين.

وأضافت باستشهاد المشتبه بتنفيذ إطلاق النار برصاص الجنود الإسرائيليين.



الرد على هجوم مستوطنين إسرائيليين

أتى ذلك، عقب مهاجمة مستوطنين إسرائيليين قرية سوسيا في الضفة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

#متابعة | طائرة مروحية تنقل جنود الاحتلال المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز تياسير قرب طوباس والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين بجراح. pic.twitter.com/7TqiiP6wFS February 4, 2025

إذ رشق مستوطنون عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات، حسب ما أعلنت السلطات المحلية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، مساء أمس الاثنين.

#شاهد | من مكان عملية النار قرب طوباس والتي أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين وارتقاء المنفذ بعد اشتباك مع جنود الاحتلال. pic.twitter.com/4JsccSg17j — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 4, 2025

مخرج شهير ينشر فيديوهات

فيما نشر المخرج الفلسطيني باسل عدرا، الفائز بجائزة في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي عن فيلمه "لا أرض أخرى"، عدة فيديوهات على حسابه بمنصة "إكس" توثق الهجوم والأضرار الناجمة عنه. وكتب قائلا: "أنا محاصر الآن من قبل مستوطنين مسلحين ومقنعين يقودون هجوما إرهابيا على مسافر يطا، بينما أكتب هذه الكلمات".

I’m surrounded now by armed and masked settlers, who are leading a terror attack on Masafer Yatta as I write.



Dozens of settlers arrived to friend Naser’s house in Susya, throwing stones at his home, smashing his vehicle, and slashing tires with knive. pic.twitter.com/Sl7bpdoO1U — Basel Adra (@basel_adra) February 3, 2025

من جانبه، شارك السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت، المقاطع التي نشرها عدرا، وعلق قائلا: "كيف يمكن أن يصبح هذا الأمر شبه يومي؟ يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتطرفين".

وأضاف: "إنها مسألة حقوق إنسان (للفلسطينيين الذين يعيشون هناك) ومسألة أمن، لأن لا أحد يمكن أن يكون لديه مصلحة في إشعال النيران بالضفة الغربية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن بتاريخ 21 يناير الماضي، عملية كبيرة تحت اسم "الجدار الحديدي" في جنين، متوعدًا بالاستمرار في عملياته العسكرية بمختلف أنحاء الضفة، حتى القضاء على "الإرهاب" وفق زعم عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

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