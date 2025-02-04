ارتفاع عدد ضحايا الجنود الإسرائيليين في عملية الأغوار إلى قتيلين و6 إصابات
أفادت العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الجنود الإسرائيليين في عملية إطلاق نار على حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة 6 آخرين.
وأضافت باستشهاد المشتبه بتنفيذ إطلاق النار برصاص الجنود الإسرائيليين.
الرد على هجوم مستوطنين إسرائيليين
أتى ذلك، عقب مهاجمة مستوطنين إسرائيليين قرية سوسيا في الضفة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
إذ رشق مستوطنون عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات، حسب ما أعلنت السلطات المحلية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، مساء أمس الاثنين.
مخرج شهير ينشر فيديوهات
فيما نشر المخرج الفلسطيني باسل عدرا، الفائز بجائزة في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي عن فيلمه "لا أرض أخرى"، عدة فيديوهات على حسابه بمنصة "إكس" توثق الهجوم والأضرار الناجمة عنه. وكتب قائلا: "أنا محاصر الآن من قبل مستوطنين مسلحين ومقنعين يقودون هجوما إرهابيا على مسافر يطا، بينما أكتب هذه الكلمات".
من جانبه، شارك السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت، المقاطع التي نشرها عدرا، وعلق قائلا: "كيف يمكن أن يصبح هذا الأمر شبه يومي؟ يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتطرفين".
وأضاف: "إنها مسألة حقوق إنسان (للفلسطينيين الذين يعيشون هناك) ومسألة أمن، لأن لا أحد يمكن أن يكون لديه مصلحة في إشعال النيران بالضفة الغربية".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن بتاريخ 21 يناير الماضي، عملية كبيرة تحت اسم "الجدار الحديدي" في جنين، متوعدًا بالاستمرار في عملياته العسكرية بمختلف أنحاء الضفة، حتى القضاء على "الإرهاب" وفق زعم عدد من المسؤولين الإسرائيليين.
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